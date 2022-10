Strasalerno: arriva il dispositivo di traffico per la gara di domenica In mattinata la commissione Trasparenza aveva invocato l'intervento del Comune

Questa mattina, venerdì 21 ottobre, la Commissione Trasparenza aveva segnalato l'assoluta urgenza di avere un dispositivo di traffico per questa domenica, giornata in cui si corre per la mezza maratona della Strasalerno. La Commissione invitava gli organi di governo "ad una comunicazione urgente efficace ed incisiva in ordine al piano traffico e quindi agli orari e ai percorsi alternativi per veicoli e persone". Il dispositivo di traffico è arrivato poco dopo, recependo l'istanza di una Commissione che si è espressa all'unanimità.

Stop a circolazione in anello viario dalle 7:00 alle 11:30. Divieti di sosta e fermata dalle 6:00 alle 16:30

Si dispone quanto segue, dalle 6:00 alle 16:30:

per il parcheggio adiacente Via Scillato , è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli

, è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli Per il parcheggio di Via Carella è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, escluso quelli autorizzati e partecipanti alla manifestazione.

è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, escluso quelli autorizzati e partecipanti alla manifestazione. Per Via La Carnale (tratto adiacente i Servizi Sociali per 6 stalli di sosta lato destra, senso di marcia) è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, escluso quelli autorizzati ed al servizio dei disabili partecipanti alla manifestazione.

è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, escluso quelli autorizzati ed al servizio dei disabili partecipanti alla manifestazione. Per Piazza della Resistenza , dalle 6:00 e fino al termine della manifestazione (e quindi con orario variabile) viene istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli.

, dalle 6:00 e fino al termine della manifestazione (e quindi con orario variabile) viene istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli. dalle 7:00 alle 11:30 è imposto il divieto di circolazione per il Lungomare Tafuri (altezza piscina comunale), Lungomare Marconi, Lungomare Colombo, Via Leucosia, Tvr Romano, Piazza Monsignor Grasso, Via Trento, Via Posidonia, Via Torrione, Corso Garibaldi, Via Roma, Piazza Luciani, Via Lista, Lungomare Trieste, Piazza della Concordia e punto di arrivo Lungomare Tafuri, nuovamente all'altezza della piscina comunale). Per tutte queste aree, le traverse in entrata e uscita dall'anello viario saranno chiuse al traffico.

Tutte le deviazioni previste saranno debitamente segnalate attraverso l'apposizione della segnaletrica stradale.