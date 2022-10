Si torna a correre con la Strasalerno: oltre 600 partecipanti, ecco i vincitori L'appuntamento irrinunciabile per tantissimi podisti: successo per la 27esima edizione dell'evento

E' stata una domenica all'insegna dello sport e dell'atletica, un appuntamento irrinunciabile per tantissimi podisti campani e non solo. Le strade della Campania si sono riempite di podisti grazie alle tante prove e gare organizzate in Regione. Anche a Salerno la città è stata invasa da tantissimi atleti che hanno presenziato alla “Strasalerno”.

Successo per la 27esima edizione dell'evento. Si rinnova uno degli eventi fiore all'occhiello del cartellone di iniziative cittadini. Oltre 600persone, questa mattina, hanno indossato le scarpette da corsa per partecipare alla mezza maratona.

Il percorso

Il percorso di 10,5 km da ripetere due volte (una per chi preferiva la distanza breve) ha attraversato alcune delle bellezze e dei luoghi del cuore della città, con partenza dalla piscina di Torrione, passando per lungomare, via Leucosia, giungendo fino a piazza monsignor Grasso, via Trento, Posidonia, Torrione, fino a raggiungere corso Garibaldi, via Roma, via Lista, lungomare, e tornare alla piscina Vitale.

I vincitori

Sui 21,097 km, alla fine, l’ha spuntata Pardo La Serra (Larino Run) che in 1h12’50 ha staccato di 20” Luciano

Proto e di 53” Giuseppe Olimpo (Atl.Isaura Valle dell’Irno).

Fra le donne prima posizione per Camilla Gignitti in 1h35’29”, alle sue spalle Manuela Foresta (Hobby Marathon Catanzaro) a soli 4” e Monica Alfano (Pod.Cava Picentini) a 51”.

Nella prova breve di 10,5 km successo per Arduino Viola (Gp Silma Atl.Cristofaro) in 38’39” con 24” su Elia Carlo Notarangelo (Pol.Molise) e 1’19” su Adil Srour (Atl.Aurora).

In campo femminile a svettare è stata Ela Stabile (NapoliRun) in 44’02” seguita da Rosanna Pacella (Atl.Isaura Valle dell’Irno) a 40” e da Annamaria Naddeo (Running Club Napoli) a 23’05”.

La soddisfazione degli organizzatori

"Ben oltre i 600 i partecipanti alle due gare e questo rappresenta un risultato molto importante soprattutto considerando le altre prove in regione. Un particolare ringraziamento va all’Amministrazione Comunale che ormai ha fatto della Strasalerno uno dei suoi appuntamenti principe dell’anno, ma anche a tutte le associazioni che si sono date da fare nell’allestimento della gara, riducendo al minimo i disagi per la circolazione. La storia della Strasalerno va avanti senza soste, puntando diritta ai festeggiamenti per il

trentennale", le parole degli organizzatori.

Piano traffico e disagi

In prima linea, nel corso della manifestazione, anche la Polizia Municipale che ha presidiato i vari punti della città off limits, secondo quanto stabilito dal dispositivo per la viabilità.

Nel corso dell'evento non sono mancati momenti tensione. Un bambino di 10 anni si è perso durante la corsa. Sono quindi scattate immediatamente le ricerche. Fortunatamente, il piccolo è stato ritrovato poco dopo in piazza della Concordia.