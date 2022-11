Bimbo nasce in auto a Capaccio: il parto durante la corsa in ospedale Il piccolo Joy e la mamma stanno bene

La corsa in ospedale non è arrivata al termine, un bimbo è nato in auto, questa notte in località Ponte Barizzo, nel comune di Capaccio Paestum, come riporta il sito Infocilento.

Joy nasce in auto

La giovane neo mamma di nazionalità indiana non è riuscita a raggiungere l'ospedale di Battipaglia. Durante il percorso si è resa conto di non avere più tempo e il piccolo è venuto al mondo nella vettura.

Scattato l’allarme al 118. Sul posto è intervenuta un' ambulanza rianimativa della Croce Gialla di Agropoli, mamma e piccolo sono stati trasportati in ospedale.

Entrambi godono di buona salute, nonostante il parte precipitoso.