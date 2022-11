Degrado e rifiuti nelle aree mercatali, Salerno Pulita: Spettacolo indecoroso Nuovo affondo agli operatori: "La raccolta differenziata continua a non essere effettuata"

"Uno spettacolo indecoroso", non usano mezzi termini gli operatori di Salerno Pulita per descrivere quanto hanno trovato, ancora una volta, nelle aree dedicate al mercato in città. Dopo l’area mercatale di via Piave, nel cuore del Carmine, distese di rifiuti non differenziati sono stati scoperti anche nella piazza dedicata al mercato di Torrione ed in altre zone della città.

L'ira di Salerno Pulita: operatori mercatali nel mirino

"Gli appelli alla collaborazione rivolti, a piu' riprese, a tutti gli operatori mercati non hanno prodotto alcun risultato perchè la raccolta differenziata continua a non essere effettuata", scrivono da Salerno Pulita sulla loro pagina social, condividendo gli scatti di quanto accertato.

"Nostro malgrado, siamo stati costretti a comunicare all'Amministrazione Comunale quanto accaduto e quanto riscontrato sui diversi piazzali. Siamo, ovviamente, dispiaciuti per i danni che deriveranno agli operatori mercatali che effettuano, con serietà, la raccolta differenziata dei rifiuti", concludono dalla municipalizzata.