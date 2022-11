Rapina a mano armata e allarme sicurezza a Salerno, Pessolano: Più telecamere Il consigliere comunale chiede di "arricchire la città di rinforzi, uomini e mezzi"

Dopo l'ultima rapina a mano armata a Salerno, risuona l'allarme sicurezza in città ed il consigliere comunale Donato Pessolano denuncia: "La città ha bisogno di un progetto".

La rapina

Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per risalire all'identità dell'uomo che, nel primo pomeriggio di ieri, ha fatto irruzione all'interno del supermercato di via Pietro Del Pezzo, con il volto coperto da mascherina chirurgica e da un cappellino, armato di pistola.

Sotto minaccia si è fatto consegnare l’incasso dall'addetto alla cassa per poi darsi alla fuga a piedi. Prima di scappare avrebbe portato via anche un succo di frutta. Il bottino, secondo una prima ricostruzione, ammonterebbe a circa 300 euro.

L'allarme di Pessolano: "Arricchire la città di rinforzi"

Il consigliere comunale del gruppo Oltre si è espresso in merito all'ennesimo episodio di microcriminalità, denunciando: "Nulla è stato preventivamente messo in atto per tutelare l'incolumità dei cittadini".

"Come da anni suggerisco, sarebbe opportuno arricchire la città di rinforzi, uomini e mezzi delle forze dell'ordine e del corpo della polizia municipale, che ad oggi ha più di 100 uomini sotto organico.

La città ha bisogno di un progetto, studiato da startup competenti in materia, di telecamere di sicurezza che vadano ad integrarsi con le singole telecamere dei privati in modo tale da creare una rete per poi essere gestita dalle varie forze dell'ordine presenti in città. Quando riusciranno a fare ciò o almeno a pensarlo allora potranno dire di vivere in una città europea", le parole del consigliere.

Il precedente

Poco meno di due settimane fa, nel quartiere Pastena, si è verificata un'altra rapina in un supermercato in via Rocco Cocchia. Anche in quel caso, un uomo, con il volto coperto e armato di pistola, ha fatto irruzione all'interno dell'attività e, dopo aver colpito alla testa un dipendente, si è fatto consegnare i soldi contenuti nelle casse.

Inoltre, sempre sotto minaccia, ha ottenuto anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, per poi darsi alla fuga, senza lasciar traccia.