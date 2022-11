Morta Nonna Rosetta di Casa Surace, l'addio del gruppo: Siamo tutti tuoi nipoti Addio all'amato volto della factory del Vallo di Diano: aveva 89 anni

La sua grande simpatia e le sue battute l'avevano fatta diventare un po' la nonna di tutti. Nonna Rosetta, grazie ai video di Casa Surace, era riuscita ad entrare nelle case di migliaia di persone che avevano iniziato a volerle bene, proprio come si vuole bene a una nonna.

Oggi tutto il web si stringe nel dolore per la morte di Rosetta Rinaldi, aveva 89 anni.

Originaria di San Giorgio a Cremano ma residente a Sala Consilina, era la vera nonna di Beppe Polito, uno dei membri di Casa Surace. Un volto molto amato e simbolo della factory del Vallo di Diano famosa in tutta Italia.

L'addio del gruppo

"Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perchè per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti - scrivono da Casa Surace - Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: Stattaccort. Ci stiamo accorti, tranquilla. Ciao, nonna Rosetta".

I funerali

I funerali si terranno domani, sabato 19 novembre, alle ore 11 nella chiesa della Santissima Trinità a Sala Consilina.