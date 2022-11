Maltempo nel Cilento: un punto di accoglienza per gli sfollati a Castellabate Off-limits a causa dei vari smottamenti anche le zone di Vallone Sant’Antonio e Vallone Santa Rosa

Il Comune di Castellabate ha allestito un punto di accoglienza presso la palestra comunale della scuola "L.Guercio", a Santa Maria di Castellabate, da usare in caso di criticità per coloro i quali dovranno allontanarsi dalle proprie abitazioni a causa della forte ondata di maltempo che sabato mattina ha colpito il territorio. Intanto, da stanotte, vento e pioggia tornano a far paurare nel paese di Benvenuti al Sud, anche se al momento la situazione è sotto controllo.

Il monitoraggio

L'evolversi della situazione nel Cilento è constantemente monitorata dalla Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Campania. L'allertta meteo arancione è valida, infatti, per l'intera giornata di oggi.

I provvedimenti

In seguito a dei controlli e dei sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali nella giornata odierna si è ritenuto opportuno e necessario dare ulteriore specificazione per le zone maggiormente colpite dalle calamità, ossia Vallone Sant’Antonio, Vallone S.Rosa, Vallone Valle e Vallone in via Luigi Nicoletti. Prima di qualsiasi spostamento per motivi connessi alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata è obbligatorio contattare il personale di soccorso che assicurerà tempestivamente le operazioni di coordinamento. I numeri da contattare sono i seguenti: 3284747043 oppure 0974961531. Per tutta la giornata odierna (22 Novembre) si consiglia fermamente a tutti i cittadini del Comune di Castellabate di limitare quanto più possibile gli spostamenti sul territorio.

Raccolta fondi

Il sindaco del vicino comune di Pollica, Stefano Pisani, ha lanciato una raccolta fondi per aiutare il territorio di Castellabate.

Si può aderire qui: https://www.gofundme.com/f/Castellabateilluogodellincanto?member=23419749&utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_content=undefined&utm_medium=copy_link_all&utm_source=customer&utm_term=undefined