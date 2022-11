Maltempo Salerno: raffiche di vento, crolli ed allagamenti, paura in via Irno Criticità in tutta la provincia a causa delle abbondanti precipitazioni di queste ore

La pioggia ed il vento stanno provocando seri disagi in tutta la provincia di Salerno. Oltre che nel Cilento, le criticità maggiori, in queste prime ore, si registrano tra la Valle dell'Irno e l'Agro Nocerino Sarnese. A Mercato San Severino è in corso il monitoraggio dei torrenti Solofrana, Calvagnola e Rio Secco. “Sulla Solofrana livello in vasca Acigliano al momento è costante, in lieve aumento i torrenti Calvagnola e Rio Secco provenienti da Fisciano”, si legge sulla pagina dell'Epi, la locale protezione civile. Sempre a Mercato San Severino è stato chiuso il sottopasso di via Faraldo (nella foto), in quanto allagato. Problemi si registano anche nell'Agro Nocerino Sarnese: a Pagani e Nocera Superiore sono caduti due alberi a causa del vento. L'invito, inoltre, è di stare lontani dai corsi d'acqua che, a causa delle piogge, potrebbero tracimare.

Crolla albero a Salerno: paura in via Irno

Le raffiche di vento hanno spezzato un albero in via Irno a Salerno: il grosso ramo, dopo il crollo, ha impattato contro un palazzo, danneggiando la ringhiera di un appartamento. Criticità anche a lungomare per via della mareggiata. Stessa situazione si registra anche in diversi comuni della Costiera Amalfitana.