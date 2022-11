Linea dura contro i "cafoni" della differenziata: arrivano le multe dei vigili Dopo i controlli di Salerno Pulita, caschi bianchi in azione. Il sindaco: saremo inflessibili

Squadre miste composte dal personale di Salerno Pulita e dai vigili urbani sono in azione in queste ore un po' in tutti i quartieri della città. A cominciare dal centro, dove nelle scorse ore sono stati individuati decine di sacchetti di rifiuti "non conformi", abbandonati dai residenti dei condomini del cuore di Salerno.

Il sindaco: doveroso punire gli incivili

Ora si entra nella fase successiva, come sottolineato dal sindaco Vincenzo Napoli: "Controlli e sanzioni per l'abbandono incivile ed irregolare dei rifiuti. Sono all'opera, a rotazione in tutti i quartieri, le squadre composte da vigili urbani ed operai di Salerno Pulita. Hanno il compito di controllare i rifiuti prodotti da privati ed esercizi commerciali per verificare la corretta esecuzione della raccolta differenziata - ricorda il primo cittadino -. In caso di violazione del calendario e dei materiali conferiti si risale con l'ispezione ai responsabili. Si confida nella massima collaborazione di tutti i concittadini per contribuire a tenere pulita ed ordinata la città".