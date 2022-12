Consegnati i doni della Sarim alla mensa dei poveri di Salerno Si rinnova l'appuntamento con la solidarietà, questa mattina la cerimonia di beneficenza

Un aiuto concreto a chi è in difficoltà. Si rinnova l'appuntamento con la solidarietà da parte della Sarim srl. Questa mattina si è svolta la cerimonia di consegna della beneficenza devoluta alla mensa dei Poveri di Salerno.

L’Amministratore delegato e presidente Cosimo Bardascino aveva lanciato una raccolta fondi tra i dirigenti e i dipendenti dell’azienda per essere, tutti, più vicini a chi è in difficoltà e ha bisogno di una concreta solidarietà.

“Un’occasione veramente particolare - ha sottolineato Cosimo Bardascino nel suo indirizzo di saluto - perché era nostra intenzione essere vicini alle persone che vivono una condizione di difficoltà. E lo abbiamo fatto con la consueta sensibilità perché chi ha un lavoro certo, e un reddito garantito, non può dimenticare coloro i quali sono in condizioni di indigenza, con gli strascichi della pandemia e il conflitto bellico in Ucraina che ha determinato una crisi economica e sociale su larga scala. Una crisi che ha toccato anche la Sarim con gli aumenti del costo del carburante e delle attrezzature, ma questo non ha impedito all’azienda di compiere un gesto solidale verso la Mensa dei Poveri di Salerno e la Mensa della Carità di Roma, che sono presenti nelle realtà in cui opera la nostra azienda”.

“Mi piace mettere in risalto la grande capacità della Sarim di offrire lavoro e futuro a tante persone - ha evidenziato don Giuseppe Guariglia - ma di essere anche vicina a chi vive situazioni di bisogno. Un gesto encomiabile per un’azienda di respiro nazionale che resta una grande e bella famiglia”.

“Aver voluto destinare anche quest’anno la beneficenza alla Mensa San Francesco gestita dalla Caritas Diocesana - ha precisato il direttore don Flavio Manzo - è la concreta testimonianza che esistono ancora aziende, come la Sarim, le quali dimostrano sentimenti di solidarietà e di vicinanza a chi è in difficoltà. Un aiuto concreto che sarà molto utile per rispondere alla crescita delle richieste di questo periodo dovute agli effetti della guerra”.

I presenti

All’incontro, svoltosi nel piazzale della sede operativa ad Eboli hanno preso parte il presidente e amministratore Cosimo Bardascino; i componenti del Consiglio d’Amministrazione Loredana Bardascino e Silvio Petrone; il direttore della “Caritas Diocesana” don Flavio Manzo, che gestisce la Mensa dei Poveri di Salerno; il parroco del “Sacro Cuore” di Eboli don Giuseppe Guariglia; tutti gli impiegati amministrativi della società e i responsabili dei cantieri.