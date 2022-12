Capodanno con i Negramaro a Salerno: monta la polemica dell'opposizione I consiglieri di minoranza contestano le restrizioni messe in campo e la scelta di Piazza Amendola

Inizia il conto alla rovescia per il Capodanno con i Negramaro a Salerno, in piazza Amendola. Al via da questa mattina al montaggio del palco. Torna il grande concerto al centro della città, ma le restrizioni messe in campo per l'evento fanno registrare polemiche da parte dei commerciati e degli esponenti di opposizione.

Al centro delle contestazioni, in particolare, la decisione del tavolo dell’ordine sul "numero chiuso". Per l'evento, infatti, gli ingressi saranno contingentati e nella "zona rossa" non potranno esserci più di 6mila spettatori, da rilevare con i contapersone.

L'attacco del consigliere Catello Lambiase

“Decisioni assurde. In un momento in cui si chiede alla cittadinanza di pagare per i prossimi decenni un aumento dell’aliquota Irpef per coprire gli sprechi delle vecchie amministrazioni, si pensa bene di spendere 400.000 € per un concerto che non porterà una effettiva ricaduta in termini economici per la movida”, l’affondo di Catello Lambiase, consigliere comunale M5S. Per il consigliere: “Bisognava organizzare l’evento in uno spazio più ampio, oppure prevedere un capodanno in piazza con un gruppo meno importante”.

Celano: "Piazza della Libertà: una piazza senza alcuna funzione"

Tra le decisioni contestate anche quella di non aver sfruttato la nuova e più ampia piazza della Libertà. “Abbiamo speso 70 milioni di euro per una piazza che non ha alcuna funzione, se non quella di cortile ad un mega condominio privato, e siamo costretti ad organizzare concerti al prezzo di 400.000 euro a numero chiuso. E nessuno pensi di utilizzare palazzo di città per assistere allo spettacolo dalla casa di tutti”, l’affondo del consigliere comunale di Forza Italia, Roberto Celano.