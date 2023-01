De Luca in visita a Vibonati, poi tappa anche nel Vallo di Diano Sui Punti Nascita risponde: «Decide il Ministero della Salute»

Doppia tappa, ieri pomeriggio, a sud di Salerno per il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Visita al museo Logos, a Vibonati, e poi a Sanza, nel Vallo di Diano, per dare il via al progetto “pilota” di riqualificazione del borgo, finanziato dalla Regione con 20 milioni di euro.

La visita a Vibonati

Il presidente della Campania ha visitato il presepe da Guinnes dei primati installato nel Convento di San Francesco. Si tratta di una mostra presepiale, promossa dall’imprenditore teggianese Carmine Cardinale, suddivisa in 27 stanze e ripercorre 2500 anni di storia della vita di Gesù. Ad accoglierlo il sindaco di Vibonati, Manuel Borrelli.

I Punti Nascita

De Luca ha risposto alle domande dei giornalisti sui punti nascita di Sapri e Polla a rischio chiusura. «Decide il Ministero della Salute, non la Regione. – ha specificato – Non è un negozio di abbigliamento che apriamo, ma una struttura sanitaria che deve rispondere ai criteri di sicurezze delle partorienti e dei bambini che nascono».

La tappa a Sanza

Nel Vallo di Diano, il presidente De Luca, insieme al sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, ha dato l’avvio alle fasi attuative del progetto sull’accoglienza che la Giunta Regionale della Campania ha individuato come pilota e finanziato con 20 milioni di euro.