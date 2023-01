Volontari ripuliscono la spiaggia di Pastena: rimossi oltre 200kg di rifiuti Primo clean up di gruppo del 2023 di Voglio un Mondo Pulito: "L'area era piena di spazzatura"

Nuovo anno e nuovi interventi di Voglio un Mondo Pulito. Il primo clean up del 2023 del gruppo di volontari che si occupa di ridare dignità ai litorali e luoghi della città inizia "col botto". Ieri mattina un nutrito gruppo di "sentinelle dell'ambiente" si è occupato della spiaggia di Pastena, nella zona orientale di Salerno.

Il bollettino

Nel consueto report pubblicato dal gruppo, i volontari fanno sapere che: "La spiaggia versava in condizioni pietose, abbiamo fatto il possibile ma il lavoro non è finito del tutto".

Nel dettaglio, sono stati rimossi: indifferenziato 169,4Kg, plastica 23,5Kg, vetro 7,3Kg, pneumatici 10,3Kg, ingombranti 7Kg, botti 1Kg, carta 3,4Kg. Per un totale di 222kg totali.

Diversi i residui delle feste appena passate, tra i rifiuti anche un materasso.

Il commento

Il gruppo ha pubblicato diversi video e foto che raccontano la mattinata. "Il lavoro non è terminato perché era così piena di rifiuti che abbiamo finito tutte le buste che avevamo a disposizione, ma c’è comunque una bella differenza da come l’abbiamo trovata, a come l’abbiamo lasciata", il commento dei volontari.

Il bilancio del 2022

Il resoconto annuale del 2022 di Voglio Un Mondo Pulito pesa ben 8975,7Kg di rifiuti rimossi dall'ambiente: tra spiagge, aree verdi e urbane. Nel corso dell'anno appena trascorso preziosa è stata anche la collaborazione con la realtà di Retake Salerno con cui i volontari hanno collaborato per riqualificare alcune zone della città.

Sono stati svolti 180 interventi, e hanno preso parte agli eventi 117 persone nuove (non contando i veterani).