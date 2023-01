Parte il corso di operatore tecnico subacqueo a Policastro Bussentino Un percorso di 600 ore che si terrà presso la sede di Scuola Nuova nel cuore del Cilento

Nel cuore del Cilento parte la Scuola del Mare. Al via il Corso di “Operatore Tecnico Subacqueo” presso la sede di Scuola Nuova - Alta Formazione Professionale di Policastro Bussentino.

FINALITÀ

Il corso di operatore è finalizzato a fornire all'allievo competenze, capacità e conoscenze per svolgere la delicata professione di Operatore Tecnico Subacqueo (OTS). Una qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Campania e valida in tutta la Comunità Europea in collaborazione con l’Associazione Sub Service Sapri Sommozzatori del Presidente Pierino Giannetti.

DURATA

Il corso ha durata complessiva di 600 ore, di cui 300 ore di teoria in aula presso l'Associazione e 300 ore di stage costituito da addestramento tecnico in bacino delimitato in mare aperto nella baia di Sapri (Sa).

DESTINATARI

Possono Partecipare al corso donne ed uomini che abbiano compiuto il 18° anno di età.

ATTESTATO FINALE

Il corso sarà completato con un esame finale da svolgersi presso la sede di Scuola Nuova - Alta Formazione Professionale, via Duomo, 38 - Policastro Bussentino (SA), in presenza della commissione regionale.

Agli allievi risultati idonei, verrà rilasciata la qualifica professionale di OTS, necessaria ai fini dell'iscrizione nel Registro dei Sommozzatori in Servizio Locale presso le Capitanerie di Porto, cosi come previsto dal D.M. 13 gennaio 1979. Tale titolo è riconosciuto dallo Stato Italiano (Ministero dell'Interno) e dalla Comunità Europea secondo la legge nazionale N.845/78.

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione presso Scuola Nuova - Alta Formazione Professionale, Via Duomo, 38 - Policastro B.no (SA) Tel. 0974 984854

Sub Service Sapri - Via Italia, 76 - 84073 SAPRI (SA) Tel. 348 3335327