Maltempo nel Salernitano: cadono alberi, smottamenti a Mercato San Severino Distacco di intonaco da un palazzo ad Atrani. La protezione civile monitora il livello dei torrenti

Salernitano nella morsa del maltempo, aumentano i disagi nei comuni della provincia. Le forti raffiche di vento e le abbondanti piogge che si stanno abbattendo sul territorio fanno registrare i primi danni.

Allagamenti e smottamenti a Mercato San Severino

A Mercato San Severino la protezione civile é impegnata con interventi su tutto il territorio. Si registrano smottamenti in diverse zone ed il sottopasso di via Faraldo é stato chiuso temporaneamente al transito per allagamento. Inoltre, il livello dei torrenti é in aumento su tutti i settori. Monitoraggio in atto da parte dei volontari.

In città

In città, invece, a causa delle forti raffiche di vento diverse buste di rifiuti hanno invaso le strade. Diverse le arterie allagate. Inoltre, lungo via Luigi Angrisani, i residenti hanno segnalato la presenza di grosso arbusto caduto.

Massima attenzione anche in Costiera Amalfitana

Ad Atrani, a causa di un distacco di intonaco da un palazzo, questa mattina sono state chiuse temporaneamente le scale che dal cosiddetto "stradone" portano nel centro abitato.