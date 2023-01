Dissesto idrogeologico nel Cilento, smottamenti e frane in diversi comuni A Montecorice è crollato un intero muro di contenimento lungo una strada provinciale

ll maltempo sta mettendo ancora una volta a nudo tutte le fragilità dal punto di vista idrogeologico del territorio del Parco Nazionale del Cilento. Una situazione critica che si palesa ogni qualvolta la pioggia cade incessante sul territorio. Anche l’ondata di maltempo di questi giorni ha messo a dura prova il Cilento, con smottamenti e frane segnalate in diverse comuni. A Montecorice, lungo la strada provinciale 374, un intero muro di contenimento è letteralmente crollato in strada, comportando la chiusura della stessa arteria. A Pisciotta, invece, la pioggia ha provocato un distaccamento con caduta massi in località Armo, sulla strada provinciale che collega Pisciotta-Palinuro.

Le mareggiate

Non pochi problemi sono stati causati anche dalle mareggiate. Le onde hanno invaso il lungomare di Agnone Cilento, a Montecorice, così come a Sapri e lungo la strada del Mingardo, tra Marina di Camerota e Palinuro.

Il Vallo di Diano

È stata disposta la chiusura del tratto intorno al km 84 della strada provinciale n. 11 del Corticato nella territorio di Teggiano per l’aggravarsi di una lesione al manto stradale, passata nelle ultime 24 ore da 10 a circa 50 cm di larghezza. Problemi anche a causa della neve. Un automobilista in panne è stato tratto in salvo ieri sera a Padula dai volontari della protezione civile.