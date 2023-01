La strada Mingardina resta chiusa nel Cilento: mezzi al lavoro per ripulire Continua il massiccio intervento di messa in sicurezza del costone

Continua l'opera di messa in sicurezza del costone roccioso che sovrasta la strada del Mingardo, tra Palinuro e Marina di Camerota. All’altezza della spiaggia che ospita lo scoglio della Vela, infatti, i mezzi e gli operai della ditta Santangelo stanno continuando a rimuovere un pericolo incombente che insisteva da tempo sull’arteria. Sul posto sono presenti anche i vigili urbani del comando locale.

Il sopralluogo del sindaco

Stamattina, sul posto è giunto anche il primo cittadino di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, per verificare lo stato dell'arte degli interventi, rallentati negli ultimi giorni dalle copiose piogge, che non ha messo permesso agli operai di lavorare. La strada, con molta probabilità, resterà chiusa ancora per qualche giorno, con disagi per la popolazione locale, essendo la stada molto importante per i vari collegamenti con i paesi limitrofi.