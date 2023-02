Neve nel Cilento e Vallo di Diano: diversi i disagi all'alba Scuole chiuse in alcuni comuni e mezzi spazzaneve in azione

La neve è arrivata anche nel Cilento e nel Vallo di Diano. Diversi comuni si sono svegliati ricoperti da una coltre di neve bianca. Borghi imbiancati intorno al Monte Stella e al Monte Gelbison. Da Sessa Cilento a Futani, da Novi Velia a Laurena Cilentana, diversi i paesi imbiancati all'alba. Suggestiva l’immagine del Castello di Rocca Cilento ricoperto dalla neve.

I disagi

Mezzi della comunità montana Alento Monte Stella sono intervenuti all'alba nell'area intorno al Monte Stella per ripulire le strade ghiacciate durante la notte. Neve anche nel Vallo di Diano, dove il sindaco di Padula, Michela Cimino, ha deciso di chiudere il Liceo scientifico. La Protezione civile e gli enti stanno cercando di evitare i disagi soprattutto per la viabilità mettendo in azione i mezzi spazzaneve. A causa di neve e ghiaccio sulle strade, nel Vallo di Diano alcune scuole sono chiuse, ad esempio a Montesano sulla Marcellana.