Lontra nuota nel fiume Bussento: sorpresa per un canoista nel Cilento L'incontro ravvicinato è stato catturato con una GoPro

Piacevole sorpresa per una canoista lungo il fiume Bussento dove all'improvviso è spuntata una lontra. L’avvistamento è avvenuto qualche giorno fa, nel Cilento, a Caselle in Pittari. A catturare le immagini con la Go-Pro e documentare l’incontro tra i più rari in Italia, è stato Mariano Pellegrino, presidente della cooperativa sociale Labor Limae, che ha sede a Caselle in Pittari, e da anni promuove attività dedicate ai temi dell’ambiente e della partecipazione attiva, anche con le scuole.

Il commento

«E’ stata un’emozione fortissima. – spiega Pellegrino – Come i delfini accompagnano giocando con le imbarcazioni a mare, allo stesso modo la lontra ci ha accompagnati divertendosi nella nostra escursioni nel fiume Bussento. Ho avuto la fortuna di poter riprendere tutto con la GoPro che avevo posizionato sopra il casco, e poter rivedere con calma le immagini a casa, perché quando sei in canoa non puoi distrarti. E’ stato un attimo, la lontra si è immersa come un delfino, per poi sbucare di nuovo e tuffarsi ancora in acqua».