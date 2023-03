Accuse ai tifosi della Salernitana, radio napoletana scrive lettera di scuse L'editore del gruppo ha inviato una missiva al sindaco Napoli

Monta la polemica a Salerno dopo le accuse che sono state rivole ai tifosi della Salernitana da una trasmissione radiofonica napoletana.

I conduttori, nel commentare i recenti scontri violenti occorsi in Napoli in occasione della partita di Champions Napoli-Eintracht Francoforte del 15 marzo 2023, hanno accusato i supporter granata di aver spalleggiato negli scontri i tedeschi e i bergamaschi.

Parole pesanti che hanno provocato profonde reazioni. A dissociarsi immediatamente è stato Pippo Pelo, celebre conduttore di Radio Kiss Kiss, la rete nazionale del polo radiofonico.

Dura la rezione del consigliere comunale, capogruppo di Forza Italia Roberto Celano

"Nessun tifoso della Salernitana ha mai pensato di partecipare alla vergognosa guerriglia inscenata dai tifosi tedeschi a Napoli. - ha scritto Celano - L'emittente radiofonica ha divulgato falsità e notizie diffamatorie nei confronti di una tifoseria che è esempio di correttezza e passione, usando in più circostanze il termine "vergogna" nei confronti dei salernitani. La vera "vergogna" è diffondere notizie prive di ogni fondamento che infangano una città intera ed i suoi innamorati fifosi, la cui civiltà e passione è riconosciuta in tutta Italia. Intervenga immediatamente il Sindaco della città per pretendere rettifica e scuse da parte di "commentatori" radiofonici che disinformano e divulgano idiozie, offendendo la sensibilità di una intera città e divertendosi a fomentare sentimenti di rivalità", l'amaro commento.

Inviata una lettera di scuse al sindaco Napoli

Nel corso della serata di ieri, l'editore del gruppo L.N. ha inviato una lettera di scuse al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. La missiva:

"Egregio Sindaco Vincenzo Napoli,

in relazione alla notizia data dalla nostra emittente, nel corso della trasmissione d'intrattenimento che ogni giorno va in onda dalle 10 alle 12.00, riguardo il coinvolgimento di tifosi della Salernitana negli scontri di ieri in città, l'emittente chiede scusa a Lei e a tutta la città di Salerno.

Prendiamo, chiaramente, le distanze e ci dissociamo da quanto riferito che non corrisponde minimamente al sentimento dell’editore. La direzione, nelle prossime ore chiederà chiarimenti ai conduttori circa la divulgazione della notizia priva di fondamento, riservandosi ogni opportuno provvedimento disciplinare. In ogni caso si intende ribadire il rammarico per quanto accaduto e la vicinanza dell’emittente alla città di Salerno ed all’intera regione Campania".