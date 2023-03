Pessolano: Più aree di sgambamento per cani a Salerno, il Comune si attivi La proposta del consigliere: “Creare nuovi spazi e riqualificare quelli esistenti”

Realizzare più aree di sgambamento per cani nella città di Salerno. Questa la proposta del consigliere comunale di opposizione (gruppo Oltre) Donato Pessolano.

La nota del consigliere

"È inconcepibile - commenta il consigliere Pessolano - che l'intero centro cittadino sia sprovvisto di un'area di sgambamento. A tal proposito la mia proposta è quella di utilizzare uno spazio che abbiamo individuato nei pressi delle giostrine di Piazza della Libertà, lato Stazione Marittima, attualmente non opportunamente valorizzato in altro modo".

"Ma la criticità - continua Pessolano - persiste anche fuori dal centro, ed, in particolare, nella zona orientale della città, in via Vestuti, di fronte al Centro Sociale, dove si trova uno spazio verde molto vasto ma sottoutilizzato".

"Da diverso tempo - prosegue - ho rappresentato, tanto alla vecchia quanto alla nuova amministrazione comunale, l’esigenza di riqualificare gli spazi per lo sgambamento dei cani presenti in città nonché di crearne nuovi in quartieri che ne sono sprovvisti".

"Poiché la mia è, da sempre, una politica fatta di proposte e non solo di denunce, riprendo qui il progetto che ho già presentato nell'ultima campagna elettorale - continua, ancora, il consigliere comunale di Oltre - Alla nostra città occorre una riqualificazione e un ampliamento delle aree esistenti, la creazione di nuovi spazi destinati agli animali domestici, nell'ottica complessiva di un miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei nostri concittadini".

"Non bisogna dimenticare - conclude Pessolano - anche la necessità di apporre cestini per le deiezioni canine in maniera diffusa in città: ad oggi, infatti, il loro numero è carente. Si tratta di un'operazione fattibile: riteniamo, come del resto anche l'amministrazione, che questa sia a costo prossimo allo zero. Ma, come in tanti altri ambiti, si è notata fino ad oggi soltanto molta inefficienza".