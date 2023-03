Revisione Ptcp, la Provincia di Salerno avvia il percorso: vertice in Regione Il presidente Franco Alfieri ha incontrato l'assessore Bruno Discepolo

Piano territoriale, la Provincia di Salerno in Regione a Napoli per avviare il percorso di revisione dello strumento, che risale allo scorso 2012. Lo fa sapere il presidente Franco Alfieri, che ha incontrato l'assessore regionale all'urbanistica, Bruno Discepolo.

"La Provincia di Salerno - dichiara il presidente Franco Alfieri - in una decisione congiunta con i consiglieri provinciali, intende procedere ad un adeguato aggiornamento del Ptcp perché sia coerente e funzionale alle nuove disposizioni di legge e alla programmazione dei fondi europei. Per l’Ente Provincia è strategico migliorare questo fondamentale strumento di programmazione e coordinamento territoriale anche alla luce degli altri interventi di sviluppo locale già esistenti nella pianificazione 2021-2027, quali le Aree Interne, i Masterplan, i Gruppi di Azione Locale, i Contratti di Fiume", ha fatto sapere Alfieri.

"L’incontro con l’assessore regionale al Governo del Territorio Bruno Discepolo è stato particolarmente significativo - ha concluso il presidente della Provincia di Salerno - per individuare insieme le modalità più adeguate in un profilo di coerenza e integrazione con gli strumenti di programmazione che già ci vedono cooperare in stretta sinergia".