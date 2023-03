Potature e manutenzione a Salerno: continuano gli interventi Soddisfatto il consigliere Avella: "Il nostro impegno per una città sempre migliore"

Continuano gli interventi in città. Nuovi lavori in via Irno-Mobilio, Calata San Vito e Corso Garibaldi. Squadre di operai sono al lavoro per la sistemazione dei marciapiedi sconnessi in zona e per la sostituzione di un pericoloso palo ammalorato in via Calata San Vito.

Ad informare la cittadinanza in merito alle ultime operazioni messe in campo è stato il consigliere comunale Rino Avella. "Le segnalazioni che mi sono arrivate dai cittadini sono state prontamente recepite e inoltrate all'ufficio strade e manutenzioni, laddove sono state subito evase dal disponibilissimo geometra Quirino Tedesco. All'ufficio impianti elettrici, il responsabile Raffaele Paolillo si è mostrato ugualmente fattivo e collaborativo. Il nostro impegno per una Salerno sempre migliore", le sue parole.

Attenzione anche al verde

Continuano in città anche le potature e le messe in sicurezza degli alberi.

"Raccogliendo la mia sollecitazione, nel piano redatto dall'assessore Massimiliano Natella, il Carmine-Gelso è tra i primi quartieri in cui si è intervenuti", ha spiegato Avella. In prosecuzione del lavoro svolto delle scorse settimane, questa mattina le squadre di operai stanno potando in via Gelso e via Garioponto.