Salerno, passeggiata in centro per contrastare la violenza sulle donne L'iniziativa è stata organizzata anche per supportare l'associazione Spaziodonna

Sensibilizzare la città di Salerno per fare in modo che ci sia un'altra vita per tante donne. Un obiettivo racchiuso nella passeggiata organizzata da alcune sportive per sostenere e supportare le iniziative di Spaziodonna, realtà che da anni è attiva in città per fronteggiare femminicidi e violenze. Fenomeni che, purtroppo, anche a Salerno sono ancora molto presenti. “C'è ancora molto da fare a livello di sensibilizzazione”, spiega Adele De Notaris di Spaziodonna Salerno. “Sono anni che stiamo facendo questo lavoro perché purtroppo quando una donna si rivolge ad un centro anti violenza è già troppo tardi, noi dobbiamo cercare di prevenire che queste cose accadano”.

È anche per questo che stamane tante donne si sono ritrovate in Piazza della Libertà per partecipare alla passeggiata contro la violenza che ha percorso le strade del centro. Un evento che, nelle intenzioni dei promotori, potrebbe diventare un appuntamento fisso della città di Salerno, come spiega l'istruttrice di fitness Floriana Lombardi. “Vorremmo che ogni anno, nel mese di marzo, si potesse fare questa passeggiata sportiva per raccogliere fondi per Spaziodonna e per aiutare le donne che sono in difficoltà”.