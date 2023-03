Degrado a Salerno, Celano denuncia: Via Case Rosse invasa dai ratti Il consigliere comunale chiede l'intervento dell'amministrazione

Una nuova denuncia sul degrado in città. Il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia Roberto Celano punta il dito contro via Case Rosse e gli altri quartieri periferici del capoluogo.

Per Celano, via Case Rosse "è letteralmente invasa dai ratti e anche gli altri quartieri periferici versano in condizioni di grave degrado".

L'attacco de capogruppo FI: "Quotidianamente giungono segnalazioni dai cittadini in ordine alla insoddisfacente pulizia della città, ciò è determinato dalle insufficienze dell’Amministrazione incapace perfino di assicurare la manutenzione e l’ordinario servizio di pulizia".

Da qui la richiesta di un intervento da parte dell'amministrazione al fine di evitare "gravi problemi di natura igienico-sanitaria ai cittadini salernitani, con un adeguato e puntuale servizio di igiene urbana".