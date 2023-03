Salerno, frizioni in Comune: salta il Consiglio per l'assenza del numero legale Sette assenze tra i banchi della maggioranza, seduta dichiarata nulla. L'opposizione attacca

Spirano venti di crisi all'interno della maggioranza consiliare del Comune di Salerno. Questa mattina la seduta dell'assise è stata dichiarata nulla per la mancanza del numero legale: al terzo appello, infatti, in aula spiccavano le assenze di ben sette esponenti della maggioranza (Angelo Caramanno, Rocco Galdi, Fabio Polverino, Arturo Iannelli, Antonio Fiore, Giuseppe Zitarosa e Luca Sorrentino), due dei quali avevano comunicato preventivamente la propria assenza. A quel punto la minoranza ha deciso di abbandonare l'aula, facendo venir meno il numero legale. Pochi istanti dopo in Comune sono arrivati Galdi e Zitarosa.

Per l'opposizione, quanto accaduto questa mattina, conferma le fibrillazioni che da mesi serpeggiano all'interno della maggioranza e che sarebbero legate al mancato rimpasto in Giunta. Voci smentite fermamente dalla maggioranza che ha provveduto a riconvocare per mercoledì 29 marzo alle 9.30 la seduta del Consiglio.

"Il sindaco, la Ggunta e la maggioranza lavorano compatti al servizio della città e la seduta di mercoledì consentirà di approvare i punti qualificanti all'ordine del giorno", si legge in una nota diramata da Palazzo di Città. "La minoranza si è assunta la responsabilità politica di far rinviare la seduta consiliare abbandonando l'aula in un momento nel quale alcuni consiglieri di maggioranza - presenti comunque a Palazzo di Città - erano impegnati presso gli uffici per attività istituzionali. La minoranza si è così sottratta al confronto democratico con un espediente che non interferirá in alcun modo sull'azione amministrativa della maggioranza al servizio della città".