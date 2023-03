Disagi sul Corso per la pavimentazione sconnessa: al via interventi "tampone" Nuovo sopralluogo del presidente del consiglio comunale di Salerno con una squadra di tecnici

Dopo le lamentele dei giorni scorsi in merito alla pavimentazione irregolare su Corso Vittorio Emanuele di Salerno, partono "gli interventi tampone" per far fronte ai disagi dei cittadini.

Questa mattina il presidente del consiglio comunale di Salerno Dario Loffredo, insieme ad una squadra di tecnici, ha effettuato un nuovo sopralluogo.

L'annuncio

"Si provvederà rapidamente a colmare le voragini più pericolose con del catrame per scongiurare incidenti. - ha fatto sapere Loffredo - È naturalmente un intervento tampone nelle more dell’inizio dei lavori di ripavimentazione sui quali vigileremo affinché siano celeri ed accurati".