Salerno, prosegue la lotta agli incivili: arrivano gli ispettori ambientali Siglato protocollo d'intesa tra Comune, Municipale e die realtà associative

Questa mattina a Palazzo di Città è stata firmata la convenzione di collaborazione tra il Comune di Salerno - Polizia Municipale e le associazioni "Fare Ambiente Laboratorio Verde" e "Associazione Nazionale Protezione Natura Ambiente Onlus" per il servizio di informazione, educazione ai cittadini, prevenzione, vigilanza e controllo del territorio mediante l'istituzione della figura dell'Ispettore Ambientale Volontario.

Gli Ispettori, in qualità di Pubblici Ufficiali ex art. 357 c.p., potranno informare i cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti, svolgere attività di prevenzione nei confronti di chi arreca danno all'ambiente e al decoro del territorio comunale e compiti di vigilanza, controllo, accertamento e attività sanzionatoria, con dovere di segnalazione alla Polizia Municipale ed in coordinamento con la stessa, per le violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle relative ordinanze sindacali.

La convenzione ha la durata di un anno. Alla sua scadenza l’accordo si riterrà risolto senza che vi sia un’ulteriore esigenza di un atto formale salvo proroga scritta. Il Comune di Salerno potrà recedere in ogni momento da tale accordo, previa diffida scritta.