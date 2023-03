Strade e aiuole ripulite e una passata di vernice: volontari in azione a Salerno Il comitato Centro Storico festeggia la primavera dedicando attenzione al quartiere

Un evento che si ripete ogni anno e che rappresenta un ottimo esempio di cittadinanza attiva. Il comitato Centro Storico di Salerno ha organizzato la Festa di primavera, con le pulizie del quartiere e altre attività, in collaborazione col collettivo Blam e con il gruppo dei Chiapparielli di Montevergine Park.

"Abbiamo curato le fioriere di alcune piazze e con l'erba estirpata abbiamo fatto la pacciamatura dell'orto- giardino della salita di montevergine. Un atto non soltanto pratico ma anche simbolico, segno che con una buona collaborazione ogni singola attività può diventare fertilizzante per una crescita comune - hanno spiegato gli organizzatori -. Gli scout hanno dato una grande mano a ripulire largo montone, uno spazio che vorremmo diventasse un punto di ritrovo e di aggregazione sia per i ragazzi ma soprattutto per le persone più anziane del quartiere. Abbiamo condiviso un pranzo di comunità con, tra le altre cose, le frittelle preparate utilizzando i prodotti dell'orto, cavolfiori e erbe aromatiche. Abbiamo decorato una vecchia porta di ferro arrugginita, col tratto generoso dell'artista Marco Vecchio che è riuscito a trasformare un luogo triste in un passaggio ricco di colore e di magia".

Hanno partecipato alla giornata i Figli delle chiancarelle, Retake Salerno, Associazione S. Andrea nell'Annunziata, Comitato Piazza Alario, Voglio un Mondo Pulito Group, AGESCI, @Salerno mia.

"Una giornata ricchissima di spunti, sulla collaborazione, sulla forza delle persone quando diventano comunità, sull'entusiasmo dei ragazzi quando hanno spazio e tempo a loro dedicati, sulla capacità di realizzare grandi cose con poco. È indispensabile - l'appello al Comune - che i nostri amministratori prendano atto del fatto che i cittadini sono attivi, che possono essere dei grandi alleati nel realizzare il bene della città ma che saranno sempre più rigorosi ed esigenti nel richiedere attenzione, risposte, agilità, equità e competenza per far essere il nostro quartiere prima di tutto un luogo sano e bello in cui tutti noi possiamo vivere".