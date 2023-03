Controlli sulla differenziata a Salerno: sanzionate alcune attività Rifiuti abbandonati nel Porto Turistico: "Le telecamere funzionano, individueremo il responsabile"

Decoro urbano e raccolta differenziata. Nuovi controlli questa mattina a Salerno. Gli operatori della municipalizzata, insieme alla Polizia Municipale, hanno attenzionato, in particolre, via dei Greci. Nel corso delle verifiche sono state individuate e sanzionate alcune attività della zona (autofficine e imprese del settore edilizio) che, anziché effettuare la raccolta differenziata "gettavano senza regole ogni tipo di rifiuto, creando vere e proprie discariche a cielo aperto", hanno fatto sapere gli operatori che, al termine dei controlli, hanno provveduto a prelevare i rifiuti.

Non solo, invicili in azione anche all'interno del porto turistico di Salerno

Dalla municipalizzata denunciano: "Stiamo registrando, anche grazie all'ausilio dei sistemi di video sorveglianza, un nuovo fenomeno: ci sono persone che, a bordo della propria vettura, accedono ad aree come quella del Porto Turistico di Salerno, per abbandonare rifiuti non differenziati, creando vere e proprie microdiscariche a cielo aperto".

"I sistemi di video sorveglianza funzionano e grazie all'ausilio della Polizia Municipale non sarà difficile individuare e sanzionare il responsabile di un gesto che, sinceramente, non ha alcuna giustificazione", concludono.