Eletta la nuova segreteria provinciale della Fp Cgil Salerno Le nomine vanno a : Alfonso Rianna, Livia Veltre, Erasmo Venosi e Maria Rita Di Cesare

Oggi l'Assemblea Generale della Fp Cgil Salerno ha eletto la nuova Segreteria provinciale. Al fianco del Segretario Generale Antonio Capezzuto, sono stati eletti Segretari Provinciali i dirigenti Alfonso Rianna, Livia Veltre, Erasmo Venosi e Maria Rita Di Cesare.

Eletto Presidente dell'Assemblea Generale il dirigente Domenico Vrenna e in presidenza i dirigenti Annamaria Naddeo e Gerardo Liguori.

Le parole di Capezzuto

"É un periodo storico fondamentale per la difesa del servizio pubblico, in un territorio falcidiato da una carenza di personale in tutti gli Enti Pubblici e in particolare in sanità. La nuova Segreteria avrà il compito di continuare nel duro lavoro di rappresentanza dei lavoratori che ogni giorno chiedono tutele alle Organizzazioni sindacali. In un territorio così vasto é necessario marcare la presenza in tutti i luoghi di lavoro e nelle 35 sedi provinciali della CGIL, garantendo assistenza quotidiana e una giusta integrazione con l'intero sistema dei servizi della CGIL come Caaf e Patronato. Continueremo nel nostro lavoro di formazione professionale dei lavoratori, di costruzione di un gruppo dirigente diffuso sul territorio e che abbia valide competenze" conclude il Segretario Generale Antonio Capezzuto.