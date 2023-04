La torre cardiologica del Ruggi perde un riferimento: si dimette Severino Iesu La decisione del primario, che dal primo agosto lascerà l'incarico

Il primario del reparto di Cardiochirurgia d'urgenza dell'azienda ospedaliera universitaria di Salerno, Severino Iesu, si appresta a lasciare il Ruggi d'Aragona. Nelle scorse ore, infatti, il medico ha protocollato le dimissioni, che saranno operative a partire dal primo agosto.

La sanità di Salerno perde dunque una delle sue eccellenze, nonché un punto di riferimento riconosciuto ben oltre i confini locali. Per il dottore Iesu, che aveva anche vinto tempo fa un concorso per trasferirsi all'azienda sanitaria Federico II di Napoli decidendo poi di restare nella sua città, si prospetta dunque una nuova sfida professionale.

Il nome di Severino Iesu è anche legato ad una querelle che si trascina da anni, relativa alla scelta del "doppio" primario della torre cardiologica, condivsa con un altro medicoo di valore come Enrico Coscioni. L'ultima frizione, come ricorda La Città, lo scorso agosto in occasione del pensionamento del professore Giancarlo Accarino: a Iesu, avrebbe avuto i requisiti per prenderne il posto in qualità di coordinatore, venne preferito Walter Longanella. Una soluzione terza nell'ennesima "sfida" a due tra Iesu e Coscioni.

Ora, la scelta di lasciare l'incarico di primario di Cardiochirurgia d'urgenza del Ruggi, che nel corso degli anni si è distinto per una serie di interventi d'eccellenza, rendendo l'ospedale un punto di riferimento importante.