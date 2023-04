Lotta al degrado, a Salerno nuovi cestini per le deiezioni canine Il sindaco Napoli chiede la collaborazione di tutti i proprietari degli amici a quattro zampe

Tra le azioni meno eclatanti - ma comunque importanti - messe in campo dall'amminstrazione comunale di Salerno, c'è quella di aumentare la presenza di cestini per deiezioni canine nei vari quartieri cittadini. Un'attività che, ovviamente, va accompagnata al senso civico di tutti i proprietari di cani che portano a spasso il proprio amato animale da compagnia. Le ultime zone interessate dalle installazioni sono quelle del Centro.

Il commento e l'appello del Sindaco Napoli: "Collaborazione di tutti"

Il Sindaco ha voluto commentare l'azione con un post su Facebook: "Continua l'installazione dei cestini per le deiezioni canine nei vari quartieri della città. Negli ultimi giorni i cestini dotati di un sensore, che ne segnala il riempimento per il prelievo da parte del personale incaricato, sono stati installati nel quartiere Carmine ed in zona Mutilati. Abbiamo, con Salerno Pulita, investito risorse importanti per eliminare un annoso problema di decoro ed igiene urbana".

Poi, la chiosa finale: "Chiediamo la collaborazione di tutti i proprietari dei nostri amici a quattro zampe per tenere pulite le nostre strade".