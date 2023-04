Salerno torna porto di speranza: domani sbarcano 92 migranti, 48 sono bambini Delineato in Prefettura il piano operativo per l'accoglienza

Salerno si prepara ad ospitare un nuovo sbarco di migranti. Domani, intorno alle 7, attraccherà al molo 22 del porto commerciale di Salerno la Ocean Viging, la nave di Sos Mediterranee che nei giorni scorsi ha tratto in salvo a largo della Libia 92 migranti. Tra di loro ci sono 48 minori non accompagnati e 3 accompagnati. Erano a bordo di un gommone sovraccarico e sgonfio quando sono stati recuperati dal personale della Ong.

Dai primi accertamenti effettuati a bordo, si tratterebe perlopiù di cittadini provenienti da Somalia, Sudan, Ghana ed Egitto. La Prefettura a Salerno ha già messo in moto la macchina operativa per l'accoglienza. Il piano è stato delineato nel corso di una riunione, presieduta dal prefetto Francesco Russo e acui hanno preso parte anche i rappresentanti di Comune di Salerno, associazioni di volontariato e forze dell'ordine. Le difficoltà principali riguardano il reperimento dei posti nelle strutture che dovranno ospitare i minori non accompagnati. Qualche altra difficoltà potrebbe essere causata dall'allerta meteo: il forte vento, infatti, non consentirà la presenza di gazebo sulla banchina; i controlli medici, pertano, saranno effettuati all'interno di camper dell'Asl.