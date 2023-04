Manutenzione a Salerno: attenzione ai marciapiedi, nuovi interventi in città Lavori nei pressi del museo archeologico provinciale ed in via Gelso

Nuovi interventi di manutenzione a Salerno. Attenzione, in particolare, ai marciapiedi della città. L'amministrazione comunale corre ai ripari e prova a far fronte ai disagi registrati dalla cittadinanza a causa alla pavimentazione sconnessa.

I lavori hanno interessato, in particolare, il centro città, nei pressi del Museo archeologico provinciale e via Gelso. Ai informare i residenti il presidente del consiglio comunale Dario Loffredo e il consigliere Rino Avella.

Parla Loffredo

"Domenica sono stato alla chiesa di San Benedetto, dove tante persone mi hanno segnalato la situazione in cui versa il marciapiede limitrofo al Museo archeologico provinciale. La pavimentazione era completamente dissestata e sicuramente pericolosa", ha spiegato il presidente del consiglio comunale. Loffredo ha quindi inviato una squadra per far riempire con del cemento i tratti sconnessi ed evitare, così, che qualcuno possa farsi male.

"Si tratta di un intervento tampone, finalizzato esclusivamente a garantire l'incolumità dei cittadini, - ha sottolineato - nelle more che si possa provvedere celermente a una manutenzione di tutta la zona con criteri che sappiano tenere in considerazione la funzionalità e l'estetica dei luoghi".

Manutenzioni anche in via Gelso

Operai a lavoro per la sistemazione dei marciapiedi sconnessi anche in via Gelso e per riparare una copiosa perdita d'acqua.

"Le segnalazioni dei cittadini sono state prontamente recepite e inoltrate all'Ufficio "Strade e manutenzioni", evase dal geometra Quirino Tedesco e, per la perdita d'acqua, da Salerno Sistemi, prontamente intervenuta con una propria squadra. - ha spiegato il consigliere Avella - Il nostro impegno quotidiano per una Salerno sempre migliore".