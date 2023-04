Festa della Polizia nel Salernitano, il questore: «Meno reati e più sicurezza» Il monito di Conticchio: «I giovani non devono abbassare la guardia o voltarsi dall’altra parte»

Aumentare gli organici della Polizia in provincia di Salerno. È il monito rivolto dal questore di Salerno, Giancarlo Conticchio nel corso della cerimonia per il 171esimo anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato tenutosi a Padula, nella Certosa di San Lorenzo. La cerimonia è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio che, nel Salernitano, è stato definito soddisfacente da parte del questore. «I reati sono lievemente diminuiti e, al tempo stesso, abbiamo incrementano i controlli anche per aumentare la percezione della sicurezza», ha sottolineato Giancarlo Conticchio che ha evidenziato anche il lavoro messo in campo per aprire il commissariato di polizia nel comune di Agropoli. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati anche encomi agli agenti che si sono distinti in servizio.

Il report della provincia di Salerno

In particolare nel 2022 sono stati denunciati 33.122 reati rispetto ai 33.217 del 2021 e ai 31.742 del 2020. Nel dettaglio, nel corso dello scorso anno, sono state denunciati: 262 rapine (28 in abitazioni, 37 in negozi e 2 in banche e poste), 181 episodi di ricettazione, 195 di estorsioni, 57 di violenze sessuali, 3 di usura, 4021 truffe informatiche e ben 12.951 furti. Quest'ultimo reato è aumentato notevolmente rispetto agli anni precedenti quando furono denunciati 11.008 (nel 2021) e 9885 (nel 2020) furti.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, inoltre, la Polizia di Stato ha arrestato 223 persone in provincia di Salerno; 1175 sono state denunciate e 53.178 controllate. Gli agenti, inoltre, hanno squestrato 52 grammi di eroina, 776 grammi di cocaina e 10 chili e 61 piante di cannabis.

Il monito del questore di Salerno

Il questore, inoltre, in uno dei passaggi salienti del suo intervento, ha ricordato l’importanza di non cedere alla cultura dell’indifferenza, sottolineando come tutti, dinanzi alle violenze e alle prevaricazioni, «possiamo dare il nostro contributo», invitando soprattutto i più giovani a «non abbassare la guardia e a non voltarsi dall’altra parte».

Quest’anno la Polizia di Stato ha ricevuto l’omaggio degli studenti della classe 4B del Liceo Artistico Sabatini/Menna di Salerno che hanno creato e donato alla Questura di Salerno un bassorilievo raffigurante lo stemma araldico della Polizia di Sato. Altro omaggio è arrivato dalla professoressa Laura Bruno, l’artista che ha realizzato e donato il dipinto, un acrilico su tela, raffigurante una volante della Polizia di Stato sul Lungomare di Salerno. Sono state esposte anche le Uniformi storiche della Polizia di Stato tratte dalla collezione privata del cavaliere Vito Maglio. Apprezzata anche la partecipazione dell’atleta Jacopo Luchini, snowboarder dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro che l’11 marzo scorso si è laureato campione del mondo nello snowboard cross ai Mondiali di snowboard paralimpico a La Molina (Spagna). Presenti anche l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS) e l’Associazione DonatoriNati. I momenti musicali sono stati curati dal maestro Daniele Gibboni e dal gruppo dei suoi preziosi musicisti.