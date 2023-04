Tornano le targhe alterne in Costiera Amalfitana: per 9 giorni nuove restrizioni L'obiettivo è provare a scongiurare il caos sulla Statale 163: esclusi residenti e turisti prenotati

Tornano le targhe alterne sulla Statale 163 Amalfitana in coincidenza con i ponti festivi della Festa della Liberazione e del Primo maggio. Restrizioni che saranno in vigore per nove giorni consecutivi.

Le targhe alterne fanno riferimento a tutti gli autoveicoli tra le 18 e le 18: nei giorni con data dispari, transito vietato per le targhe con ultima cifra numerica dispari. Nei giorni con data pari, transito vietato per le targhe con ultima cifra numerica pari.

Sono esclusi dal provvedimento i residenti nei 14 Comuni della Costa d'Amalfi (inclusa Agerola), i veicoli al servizio di titolari di contrassegno H purché presenti a bordo dello stesso, i taxi e gli Ncc, i mezzi di soccorso e quelli delle forze di polizia.

Sono autorizzati alla circolazione gli ospiti delle strutture alberghiere ed extralberghiere con regolare prenotazione, limitatamente agli spostamenti necessari per l’arrivo e per la partenza, i lavoratori dipendenti non residenti in Costiera Amalfitana con regolare contratto ed operanti in strutture pubbliche o private situate nei quattordici comuni, i proprietari di abitazioni non residenti in Costiera Amalfitana.

Ad Amalfi, invece, come sottolineato dal Comune, c'è un ulteriore problema: la chiusura del parcheggio Luna Rossa per lavori di manutenzione rende particolarmente ridotta la capacità di accoglienza. Ulteriore motivo per valutare metodi alternativi all'auto per arrivare in Costiera.