Nocera Superiore in ansia per Leonid: è scomparso dal 18 aprile Appello del sindaco Cuofano: “Aiutateci a trovarlo”

La comunità di Nocera Superiore è in ansia per la scomparsa di Leonid, giovane di cui non si hanno notizie dallo scorso 18 aprile. A lanciare l'allarme è stato il sindaco Giovanni Maria Cuofano che ha chiesto condivisione e collaborazione per riuscire a rintracciare Leonid.

"Dal 18 aprile non si hanno più notizie di Leonid: questo ragazzo di Nocera Superiore potrebbe trovarsi in serie difficoltà a causa dei problemi psichici di cui soffre", ha scritto sui social il sindaco Cuofano. "Chiunque lo abbia incrociato o abbia informazioni utili è pregato di mettersi in contatto con le forze dell’ordine. Al momento della scomparsa indossava un giubbino grigio, pantaloni blu elettrico, cappello scuro. Aiutiamolo a ritornare a casa", l'appello rivolto dal primo cittadino.