Pioggia e maltempo non fermano i turisti in Costiera Amalfitana Folla agli imbarchi al molo Masuccio a Salerno

La pioggia incessante e l'allerta meteo emanato dalla Protezione Civile della Regione Campania non hanno fermato la voglia di partire dei tanti turisti che hanno affollato, dalle prime ore del mattino, gli imbarchi per la Costiera Amalfitana, al molo Masuccio a Salerno. Amalfi e Positano come sempre le mete più gettonate dei visitatori che per l'85% provengono dall'estero, tantissimi gli americani. Anche gli italiani però hanno scelto la Divina per trascorrere il primo maggio.

Scelte le vie del mare

Le vie del mare sono un'alternativa molto gettonata, dunque, e sempre valida per spostarsi in Costiera ed evitare il traffico, nonostante i disagi provocati dai lavori di manutenzione al molo d'approdo di Positano, aperto nei week end e durante le festività. Intanto, proprio in queste ore, la Protezione Civile ha prorogato l'allerta meteo per piogge e temporali già in vigore su tutta la Campania fino alle 20 di domani, martedì 2 maggio. Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico per temporali, è Giallo su tutto il territorio per “precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità”.