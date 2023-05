Vandali scatenati a Salerno, devastati i bagni pubblici di via Vernieri La scoperta dei lavoratori di Salerno Pulita: per ripristinare tutto servirà qualche giorno

Vernice ed escrementi, oltre ai danni: vandali scatenati nelle ultime ore a Salerno. Nel mirino sono finiti i bagni pubblici di via Vernieri.

I dipendenti di Salerno Pulita durante le ordinarie operazioni di sopralluogo e pulizia hanno trovato i locali completamente vandalizzati. Scritte con vernice spray ma anche escrementi.

Danni anche strutturali: scardinato un wc e rotto un lavandino. Purtroppo il tema non è nuovo e, come spiegano gli addetti ai lavori, si ripete ogni volta anche a Fratte, nei locali sul Lungomare e in villa comunale.

Questa mattina alle 6 e 30 una squadra si è recata sul posto per le prime operazioni di pulizia: per cancellare scritte e schizzi di vernici sulle mattonelle, invece, servirà qualche giorno in più.