Salerno, torna "Pedalando per la città": pronto dispositivo di traffico L'evento giunto alle 29esima edizione: restrizioni per la circolazione. Ecco tutti i divieti

Dopodomani torna Pedalando per la città con la sua 29esima edizione. Un apuntamento atteso da tutti gli amanti della bici (non solo ciclisti) per poter fare un giro in una città sgombra da auto e smog.

La particolarità di questa 29esima edizione, che anticipa l'arrivo del Giro d'Italia

Come descritto sullo stesso sito dell'iniziativa, si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento cittadino con la manifestazione “Pedalando per la Città – con Francesco onoriamo la natura”, la pedalata in bicicletta con bambini, appassionati, famiglie, atleti e con gli sportivi di ogni età organizzata dall’Associazione Amici del Sacro Cuore con la determinante condivisione e sostegno dell’Amministrazione Comunale. una giornata di svago e spensieratezza per riaffermare tutti insieme il valore del rispetto per l’ambiente e della fraternità universale. Per la quantità e molteplicità di soggetti “messi in rete” dall’iniziativa, essa costituisce un esempio di buone prassi, un’occasione di crescita e un motivo di orgoglio dell’intera comunità cittadina.

Inoltre, questas edizione 2023 di "Pedalando per la Città" si colorerà di rosa per omaggiare l'arrivo del Giro d'Italia, fissato per il giorno 10 maggio. I migliaia di ciclisti di tutte le età che percorreranno il circuito cittadino chiuso al traffico saranno tutti vestiti di rosa, con le magliette donate dall'organizzazione, per omaggiare l'arrivo del Giro d'Italia a Salerno. Gli organizzatori vogliono sottolineare come questa manifestazione si ispiri ai valori evangelici di San Francesco e promuove uno stile di vità sano in armonia con il creato che la bicicletta riesce a garantire.

Pronto il dispositivo di traffico per la domenica in bici

Nella giornata di ieri 4 maggio è stato firmato il dispositivo di trffico dall'ing. Luigi Mastrandrea. Il dispositivo prevede che dalle ore 7:00 del 7/05/2023 e sino al termine della manifestazione è fatto divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata per tutti i veicoli, in:

- Piazza Vittorio Veneto; Via C. Mauro (nel trato Corso Garibaldi - Piazza Vittorio Veneto); Traversa Santa Lucia (ambo i tratti lungomare Trieste-Via Roma); Via Lista (ambo i lati); Piazza della Resistenza (golfo di fermata traversa Via S. De Vita - Via B. Garofalo); Piazza Monsignor Grasso.

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 del 07/05/2023 è invece istituito il divieto di circolazione lungo le seguenti strade:

Piazza Vittorio Veneto; Corso Garibaldi; Via Roma (nel tratto ra Via Velia e traversa Santa Lucia); Via Sandro Pertini; Lungomare Trieste; Lungomare Tafuri; Lungomare Maerconi; Lungomare Colombo; traversa Romano, Piazza Monsignor Grasso (ARRIVO) - (RITORNO) Piazza Monsignor Grasso, Via Trento, Via Posidonia, Via Marino Freccia, Via Torrione, Corso Garibaldi, Via Roma (sino alla traversa Santa Lucia), Lungomare Trieste, Piazza della Concordia, Via C. Mauro con arrivo e fine manifestazione a piazza Vittorio Veneto.

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 del 07/05/2023 sono istituite le seguenti deviazioni:

A) Ai veicoli provenienti da via San Leonardo, Via Raffaele Mauri e Viale Verdi con direzione centro, giunti alla rotatoria Arbostella (incrocio via Parmenide/San Leonardo/Via R. Mauri/Viale Verdi) è fatto divieto di transito verso Via Parmenide.

B) Ai veicoli provenienti da Via Generale Clark con direzione oriente giunti all'altezza di Piazza Monsignor Grasso hanno obbligo di svolta a sinistra su Via Fiume mentre per quelli provenienti da via Mauri con direzione centro, giunti all'altezz di Piazza della Resistenza, è fatto obbligo di svolta a destra per Via Garofalo.

C) Ai veicoli provenienti da Via Mauri con direzione orientale oriente giunti all'altezza di Piazza Monsignor Grasso hanno obbligo di svolta a sinistra su Via Fiume mentre per quelli provenienti da Via R. Mauri con direzione Centro, giunti all'altezza di Piazza della Resistenza, è fatto obbligo di svolta a destra per Via Garofalo.

D) Ai veicoli provenienti da via Robertelli giunti all'altezza di Via Pietro del Pezzo è fatto obbligo di svolta a sinistra.

E) Ai veicoli dal Viale Unità d'Italia con direzdione mare giunti all'altezza della rotatoria con Via VInciprova è fatto obbligo di svolta sinistra.

F) Ai veicoli provenienti da via dei Principati direzione monte-mare da via Quaranta e Via Cuomo, giunti all'altezza di Piazza XXIV Maggio è fatto obbligo di instradarsi su Via Volpe e/o Via Cassese.

G) Ai veicoli provenienti da Via Porto con direzione oriente giunti all'altezza di Via Centola è fatto obbligo di svolta a destra o sinistra.

H) Ai veicoli provenienti da via Sabatini giunti ad altezza piazza Umberto I è fatto obbligo di svolta a destra per Via Centola e/o sinistra per via Lista dove è istituito il senso di marcia mare-monte.

I) Ai veicoli in uscita dal parcheggio di Piazza della LIbertà è fatto obbligo di svoltare a sinistra per via Pertini dove è istituita la circolazione Oriente-Occidente.