Cooperative sociali, Avella nuovo coordinatore della Fp Cgil Primo incontro con l'assessore del Comune di Salerno

La FP CGIL Salerno ha nominato Fabio Avella come nuovo Coordinatore provinciale delle Cooperative Sociali. Nella mattinata odierna, 5 maggio 2023, si è tenuto un primo confronto con l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno Paola De Roberto, con la quale si è discusso dei temi che maggiormente interessano il panorama delle Cooperative Sociali e del loro straordinario ruolo su tutto il territorio salernitano e provinciale.

Le prime parole di Fabio Avella come Coordinatore provinciale delle Cooperative Sociali della FP CGIL Salerno

Avella afferma che “È un settore in forte espansione, che garantisce ogni giorno servizi ai cittadini. Sicuramente la questione salariale, i diritti degli operatori del settore, le incertezze sul futuro legate ai cambi di appalto, e quindi la precarietà, sono i fili rossi che uniscono le lavoratrici e lavoratori di questo settore, insieme a dignità, responsabilità e dedizione verso le persone cui sono dedicati i servizi, spesso anziane e fragili. Ma anche la consapevolezza per cui, nel mondo estremamente frastagliato della cooperazione sociale, con oltre 80 parti datoriali, a volte tra vere e finte cooperative, contratti pirata e dumping contrattuale, è fondamentale il ruolo del sindacato, l’unione dei lavoratori e soprattutto un dialogo costante con le istituzioni".

Dopo questa introduzione, Avella traccia i punti cardine da cui (ri)partire. "Per noi le parole chiave sono: diritti, contratto, qualità e servizi. Riteniamo che il ruolo pubblico, la governance dell’ente che appalta, non debba venire meno. Inoltre un tema fondamentale è quello del rinnovo del CCNL. Gli aumenti salariali sono centrali per la vita dei lavoratori colpiti duramente dall’inflazione” conclude Avella.