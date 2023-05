Degrado in piazza Alario a Salerno, Celano: "Più che un giardino, una selva" Il consigliere scrive al sindaco: "Manutenzione assente e lavori di ristrutturazione incompleti"

"Più che un giardino di quartiere, una selva" è il commento del consigliere comunale di Salerno Roberto Celano sulle condizioni in cui versa Piazza Alario, in pieno centro città. Una nuova denuncia sul degrado urbano arriva dal capogruppo di Forza Italia che ha inviato un'interrogazione al sindaco Vincenzo Napoli puntano il dito sulle "condizioni di vivibilità indecenti" in cui verserebbe l'area.

"In ogni quartiere della città si lamenta degrado ed assenza di manutenzione di ogni genere - l'affondo di Celano - in particolare i cittadini residenti a Piazza Alario, lamentano condizioni di assoluto abbandono".

Il consigliere evidenzia quindi "l'assenza assoluta del servizio di manutenzione del verde pubblico con aiuole che ricordano più una selva che un giardino di quartiere; gli alberi ed il verde non vengono manutenuti, nel mentre i lavori di ristrutturazione appaiono incompleti e parziali".

Elementi che renderebbero "le condizioni di vivibilità della zona indecenti e lontanissime dagli standard europei".

Richiesto, dunque, un intervento risolutivo, che riguardi anche il completamento dei lavori di rifacimento

dell’arredo urbano di piazza Alario "Per assicurare ai residenti del quartiere condizioni di vivibilità quantomeno tollerabili, avviando una programmazione di manutenzione ordinaria in zona che riguardi quantomeno il verde pubblico", le parole di Celano.