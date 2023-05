Giro d'Italia a Salerno, il piano mobilità non regge: traffico in tilt in centro VIDEO - Rabbia e disagi per gli utenti a seguito della chiusura di diverse strade

Salerno si prepara ad abbracciare il Giro d'Italia. Domani pomeriggio a piazza della Concordia è atteso l'arrivo della corsa rosa che partirà in mattinata da Atripalda. Nella città d'Arechi è già entrato in vigore il piano traffico con le relative limitazioni per consentire agli organizzatori della manifestazione di predisporre il tutto. Inevitabili i disagi per l'utenza con la circolazione che è andata letteralmente in tilt. L'interruzione della circolazione a lungomare sta provocando particolari problemi in centro dove si registrano rallentamenti e disagi. Monta la rabbia dei salernitani.

Il dispositivo di traffico prevede le seguenti limitazioni:

è istituito il divieto di transito dalle ore 19,00 del giorno 09.05.2023 sino a conclusione della manifestazione e comunque fino a cessate esigenze su:

•Via L.mare Trieste dalla Trav. M. Marino fino a Via L.mare Tafuri altezza Via La Carnale, e pertanto i veicoli provenienti da L.Mare Trieste con direzione Ovest/Est giunti all'altezza della Trav. M. Marino dove, per l'occasione, sarà istituito il senso contrario di marcia, avranno obbligo di svolta a sinistra co.n possibilità di proceder in direzion e.so G; Garibaldi e Via SS. Martiri Salernitani; dale ore 23,30 del 09.05.2023 e fino alle ore 07,30 del 10.05.2023 stessi veicoli con direzione Ovest/Est circolanti sul L.mare Trieste, giunti all'altezza di Via De Felice avranno obbligo di svolta a sinistra per proseguire secondo le direzioni consentite mentre i veicoli provenienti da Via Torrione con direzione Est/Ovest per riporatrsi sul L.Mare Marconi in direzione Est avranno come ultima possibilità l'utilizzo di Via De Leo;

è istituito il divieto di transito dalle ore 19,00 del giorno 09.05.2023 sino al termine della manifestazione e comunque fino a cessate esigenze sulle seguenti strade: Via La Carnale;

Via G. Santoro; Via G. Vicinanza;

dalle ore13,30 del giorno mercoledi 10.05.2023 sino a conclusione della manifestazione e comunque fino a cessate esigenze i veicoli provenienti da Via L.mare Trieste direzione Est giunti all'altezza di Via Cilento {ex Palazzo Poste centrali) dove, per l'occasione, sarà istituito il senso contrario di marcia, avranno obbligo di svolta a sinistra con direzione e.so G. Garibaldi ad eccezione degli autobus di linea che avranno anche la possibilità di proseguire sulla corsia preferenziale posta su Via Dei Principati;

dalle ore14,00 del giorno mercoledi 10.05.2023 sino a conclusione della manifestazione e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade:

Via A. Pastore {confine con Comune di Pontecagnano Faiano); Via Wenner {da Via Pastore a Via S. Allende); Via Gen . S. Allende; Via Gen. M.W. Clark; Via Leucosia; Via L.mare C. Colombo; Via L.mare Marconi; Via L.mare Tafuri; Piazza della Concordia; L.mare Trieste {da Via M. Marino a Via Cilento).

dalle ore14,00 del giorno mercoledi 10.05.2023 sino a conclusione della manifestazione e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito in tutte le strade, traverse e tratti viari adducenti il traffico veicolare sul percorso della gara ciclistica.