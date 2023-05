Pioggia e Giro d'Italia, tempesta perfetta su Salerno: città paralizzata Traffico in centro, automobilisti esasperati per le lunghe attese

Salerno si prepara all'arrivo di tappa del Giro d'Italia. Evento di richiamo nazionale che rappresenta senza dubbio una vetrina importante per la città. Ma c'è da fare i conti anche con l'altro lato della medaglia, legati agli inevitabili disagi per la circolazione.

Dal tardo pomeriggio di martedì il centro città, ed in particolare il Lungomare, è off limits. Impossibile utilizzare anche i principali parcheggi: dalla LungoIrno alla Concordia passando per Piazza Mazzini, la già difficile ricerca della sosta è diventata impresa impossibile. Il Comune ha messo a disposizione il parcheggio gratuito di Arechi e Piazza della Libertà, ma per pendolari e lavoratori è stato comunque complicato.

Automobilisti esasperati, clacson impazziti e polizia locale che prova a limitare i disagi, comunque inevitabili. A peggiorare la situazione anche la pioggia che dalla mattinata non dà tregua, rendendo quasi obbligatorio utilizzare l'auto per chi ha necessità di spostarsi. L'invito, ovviamente, è di fare ricorso ai mezzi pubblici - bus e metropolitana - per non congestionare ulteriormente la circolazione.

In questo quadro, inevitabili le polemiche politiche con dure accuse dall'opposizione.