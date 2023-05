La pioggia non ferma gli appassionati del Giro d'Italia: tutto pronto a Salerno Tanti i curiosi in Piazza della Concordia ad attendere i ciclisti

Nonostante la pioggia sono tanti i salernitani e i curiosi che stanno aspettando l'arrivo del Giro d'Italia a Salerno, in programma oggi, traguardo a piazza della Concordia. Secondo il programma ufficiale è previsto per le 17, 17.30 al termine della tappa Atripalda - Salerno.

La carovana rosa sta arrivando da Pontecagnano, attraverserà tutta la zona industriale, la litoranea Arechi, via Clark e via Leucosia, il lungomare Marconi e Forte La Carnale, per raggiungere poi il traguardo finale.