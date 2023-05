Giro d'Italia: Groves vince in volata la 5^ tappa a Salerno Secondo Milan, due le cadute poco prima dell'arrivo, tanta gente al traguardo

Si aggiudica la prima vittoria al Giro d'Italia l'australiano Kaden Groves, che conquista in volata la 5^ tappa, 175 km da Atripalda con arrivo a Salerno. Secondo Jonathan Milan, poi Pedersen e Dainese.

I dettagli

A condizionare molto la frazione il maltempo: due brutte cadute per Evenepoel, scivolato a causa di un cane e poi a 3 km dall'arrivo. Cade anche Roglic. Resta in maglia rosa il norvegese Leknessund. Brutta caduta sul traguardo per Andrea Vendrame che è stato portato via con l'ambulanza. L'asfalto, reso viscido dalla pioggia e dalla vicinanza del mare, ha causato, molto probabilmente le ripetute scivolate, proprio negli ultimi 7 km.

Entusiasmo in città

Grande entusiamo in città, tante le famiglie con bambini e gli appassionati di tutte le età che hanno voluto assistere alla tappa. Un'importante vetrina per Salerno, come ha precisato più volte l'amministrazione, invitando i cittadini a sopportare un pò di disagi e confusione.