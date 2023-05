Fango e detriti a Mercatello, i residenti: Ci siamo svegliati in un pantano Il maltempo provoca danni a Salerno: caduto anche un palo della linea telefonica in via Ostaglio

Una distesa di fango e detriti ha invaso, questa notte, le strade della zona orientale di Salerno. "Ci siamo svegliati in un pantano", hanno detto i residenti del quartiere di Mercatello alle prese, da questa mattina, con portoni e negozi allagati, strade piene di melma e sottopassi chiusi.

A causare tutto le forti ed incessanti piogge delle ultime ore, che hanno ingrossato il torrente Mercatello, poi esondato.

In via Angrisani l'acqua ha invaso i vani interrati di alcuni ascensori, che sono rimasti fuori uso. Su via Limongelli ed in altri punti si sono registrati problemi alle auto parcheggiate, ai negozi e alla circolazione stradale. Allagato anche il sottopasso di via Fiume, che è rimasto chiuso temporaneamente, con inevitabili disagi alla circolazione.

Sul posto la polizia municipale ed uomini e mezzi del comune di Salerno, con l'ausilio di ditte d'espurgo. Presenti anche i vigili del fuoco ed i vigili urbani sotto le indicazioni di Matteo Picardi, direttore generale del Comune di Salerno, giunto di persona sul posto per verificare l’emergenza. “Stiamo facendo ripulire tutti i canali fognari per ripristinare strade e viabilità - ha dichiarato Picardi - Dobbiamo avere grande attenzione e rispetto dell’ambiente. In primis noi cittadini. C’è poi bisogno di una mirata manutenzione e pulizia dei torrenti”. Le operazioni di pulizia vanno avanti.

Intanto, si fa la conta dei danni anche in altre zone della città: ingenti danni per il maltempo di questa notte anche in via Altimari e via Ostaglio di Altimari dove è ceduto un palo della linea telefonica. Strada e guardrail pericolanti.