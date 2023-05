Salerno, al via il restyling del sito di compostaggio: De Luca lancia la sfida Il presidente della Regione: «Dobbiamo realizzarne dodici in tutta la Campania»

Al via i lavori di ammodernamento del sito di compostaggio del Comune di Salerno per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Il sito di compostaggio, che è attivo dal 2011 e dal 2016, è stato affidato a Salerno Pulita. Si tratterà di lavori dal valore complessivo di 3.1 milioni di euro, risorse acquisite dalla società con l'accensione di un mutuo e ricorrendo agli strumenti di finanza agevolata previsti dalle misure "Industria 4.0" e "Bonus Sud". I lavori saranno eseguiti da Etica S.p.a.

De Luca: "Dobbiamo essere pienamente autonomi"

All'inaugurazione dei lavori, oltre al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e all'assessore all'Ambiente Massimiliano Natella, era presente anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore ha dichiarato che "questo sito rappresenta il modello che indichiamo per la Regione Campania. Siamo partiti 15 anni fa e ricordo che al tempo c'era un assessore regionale dell'Emilia Romagna che quando vide l'importo dell'opera, di 25 milioni di euro, disse che era una opera ridondante, che non ce n'era bisogno. Dopo un po' di discussioni riuscimmo ad avere il finanziamento europeo e questo impianto, poi, ha avuto il suo riconoscimento come uno dei migliori siti di compostaggio per efficacia ed efficienza di tutta l'Unione Europea. Sapete che noi dobbiamo realizzare dodici siti di compostaggio in tutta la Regione. L'obiettivo è questo: lavorare 300.000 tonnellate di umido per essere pienamente autonomi".

Il sito di compostaggio ha una capacità di 30.000 tonnellate all'anno e i lavori di ammodernamento serviranno sia a rendere l'impianto più performante, sia a variarne l'attività.

Come migliorerà il sito di compostaggio del Comune di Salerno

Le migliorie vengono descritte da Salerno Pulita in una nota stampa.