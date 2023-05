Archeocammino: il progetto sulla strada Regia delle Calabrie A Palazzo Sant'Agostino la riunione di coordinamento dei Comuni salernitani firmatari del progetto

Si è tenuta a Palazzo Sant’Agostino la riunione di coordinamento dei Comuni salernitani firmatari del progetto “Archeocammino. La strada Regia delle Calabrie” e quindi del relativo protocollo d’intesa con Archeoclub d’Italia.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, il Presidente nazionale Archeoclub d’Italia a.p.s. Rosario Santanastasio e il referente Archeoclub d’Italia a.p.s del progetto Archeocammino Luca Esposito, l’Assessore del Comune di Salerno Michele Brigante, il Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo della Campania Luigi Raia. Ha chiuso i lavori il Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania Francesco Picarone.

Le parole del presidente Alfieri

“L’incontro - dichiara il Presidente Alfieri – aveva lo scopo di condividere le linee guida di promozione e valorizzazione turistica dei territori della nostra provincia salernitana attraversata dalla Strada Regia delle Calabrie e concordare le strategie di utilizzo delle risorse compatibili con questo progetto.

La Regione Campania infatti per riposizionarsi a livello nazionale e internazionale, attraverso il Programma Annuale per il Turismo 2022, ci indirizza a costruire progetti di rete sovra-comunali che definiscano percorsi turistici integrati. Unire cioè patrimonio naturale e culturale, ma anche enogastronomia, turismo termale, ambientale, religioso, sportivo, ecc. è una formula vincente per valorizzare siti cosiddetti “minori”.

Sicuramente è un progetto velleitario, ma noi dobbiamo essere ambiziosi, visionari per incidere sulla qualità della vita. Nel contempo vista la mia lunga esperienza di Amministratore è necessario essere concreti perché il turismo lento necessita di percorsi che ognuno nei propri territori deve attivare. Noi come Provincia di Salerno ci siamo. Se per esempio dobbiamo intervenire con un’adeguata segnaletica, o se dobbiamo provvedere alla manutenzione prioritaria di alcune strade, noi mettiamo a disposizione ogni nostra competenza".